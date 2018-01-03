Пушков прокомментировал слова Трампа об эффективности санкций против КНДР

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о значительном влиянии санкций на Северную Корею.

«Трамп утверждает: санкции начинают давать результаты. Не соглашусь: Ким (Ким Чен Ын, глава КНДР. — RT) не намерен отказаться от ядерного оружия. Но ещё более жёстких санкций явно не хочет», — написал он в Twitter.

Ранее Дональд Трамп заявил, что санкции имеют значительное влияние на КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.

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