В МИД России сообщили о полном соблюдении санкционного режима в отношении КНДР

Москва в полном объёме соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы дипведомства.

Уточняется, что контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718.

Ранее СМИ сообщили, что российские корабли в октябре и ноябре поставляли нефть в КНДР в обход санкций СБ ООН.

22 декабря Совет Безопасности ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи.

В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.