В МИД России сообщили о полном соблюдении санкционного режима в отношении КНДР
«Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы дипведомства.
Уточняется, что контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718.
Ранее СМИ сообщили, что российские корабли в октябре и ноябре поставляли нефть в КНДР в обход санкций СБ ООН.
22 декабря Совет Безопасности ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи.
В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.