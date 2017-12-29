В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР

Короткая ссылка
При принятии резолюций Совета Безопасности ООН Москва выступает против полной экономической блокады Северной Кореи. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

«Во-первых, мы выступаем против полной экономической блокады КНДР, а во-вторых, — отстаиваем собственные экономические интересы», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в последней резолюции СБ ООН в отношении КНДР все «красные линии» были соблюдены.

«Сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолётов», — пояснил Бурмистров.

Ранее посол по особым поручениям выразил надежду на продолжение диалога между Россией и США по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119