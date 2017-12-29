В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР

При принятии резолюций Совета Безопасности ООН Москва выступает против полной экономической блокады Северной Кореи. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

«Во-первых, мы выступаем против полной экономической блокады КНДР, а во-вторых, — отстаиваем собственные экономические интересы», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в последней резолюции СБ ООН в отношении КНДР все «красные линии» были соблюдены.

«Сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолётов», — пояснил Бурмистров.

Ранее посол по особым поручениям выразил надежду на продолжение диалога между Россией и США по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.