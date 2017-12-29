В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР
«Во-первых, мы выступаем против полной экономической блокады КНДР, а во-вторых, — отстаиваем собственные экономические интересы», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в последней резолюции СБ ООН в отношении КНДР все «красные линии» были соблюдены.
«Сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолётов», — пояснил Бурмистров.
Ранее посол по особым поручениям выразил надежду на продолжение диалога между Россией и США по урегулированию ситуации вокруг КНДР.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.