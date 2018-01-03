Макрон призвал Рухани к сдержанности на фоне протестов в Иране

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего иранского коллегу Хасана Рухани сохранять спокойствие и проявлять сдержанность в связи с проходящими в Иране протестами, сообщил Елисейский дворец.

«Президент Франции Эммануэль Макрон провёл во вторник (2 января. — RT) телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которого он выразил свою обеспокоенность числом жертв, связанных с проходящими в стране манифестациями», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сказано, что стороны договорились перенести на более поздний срок запланированный на пятницу, 5 января, визит главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Иран.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.