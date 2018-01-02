Хейли: США не воспримут всерьёз заявления о переговорах, пока КНДР не откажется от ядерного оружия
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не воспримет всерьёз переговоры КНДР и Южной Кореи, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия.
«Мы не примем всерьёз никакие переговоры, если они ничего не сделают для запрета всего ядерного оружия в Северной Корее. Мы считаем это режим безрассудным», — сказала она.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон скептически смотрит на возможность переговоров Сеула и Пхеньяна.
Накануне стало известно, что Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне.
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