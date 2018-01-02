В ЕС заявили, что поддерживают контакты с иранскими властями

Короткая ссылка
Европейский союз следит за демонстрациями в Иране и находится на связи с руководством страны по данному вопросу. Об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

«Мы находимся на связи с иранскими властями. Ожидаем, что право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений будет гарантировано в связи с публичными заявлениями президента Рухани. Мы продолжим следить за ситуацией в Иране», — написала она в Twitter.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время перемен.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. По последним данным, в результате беспорядков погибли 12 человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119