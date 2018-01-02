В ЕС заявили, что поддерживают контакты с иранскими властями

Европейский союз следит за демонстрациями в Иране и находится на связи с руководством страны по данному вопросу. Об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

The #EU is following the demonstrations in #Iran. We have been in touch with the Iranian authorities 1/2 — Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 января 2018 г.

2/3 we expect that the right to peaceful demonstration & freedom of expression will be guaranteed,following Psdt Rohani's public statements. — Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 января 2018 г.

«Мы находимся на связи с иранскими властями. Ожидаем, что право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений будет гарантировано в связи с публичными заявлениями президента Рухани. Мы продолжим следить за ситуацией в Иране», — написала она в Twitter.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время перемен.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. По последним данным, в результате беспорядков погибли 12 человек.