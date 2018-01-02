Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Македонии
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Update: M3.6 #earthquake strikes 28 km SE of #Strumica (FYR of Macedonia) 57 min ago. https://t.co/XM9fxOu4eSpic.twitter.com/UFiuqhN5GO— EMSC (@LastQuake) 1 января 2018 г.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:00 UTC в 145 км от Скопье.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.
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