Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Македонии

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:00 UTC в 145 км от Скопье.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.