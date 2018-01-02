Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Македонии

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Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:00 UTC в 145 км от Скопье.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. 

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.

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