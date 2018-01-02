В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли более тысячи автомобилей

В Министерстве внутренних дел Франции сообщили о том, что в период празднования Нового года был сожжён 1031 автомобиль.

При этом отмечается, что данный показатель ниже, чем те, которые были зафиксированы в 2012 и 2013 годах, когда было сожжено 1193 и 1067 автомобилей соответственно.

ℹ️ Bilan de la #SaintSylvestre : @gerardcollomb salue la mobilisation des effectifs de #secours et de #sécurité et apporte son soutien aux policiers et gendarmes blessés au cours d'interventions cette nuit pic.twitter.com/09xSROWyjE — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 1 января 2018 г.

Уточняется, что за совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 — задержаны.

Ранее сообщалось, что власти Франции усилили меры безопасности в связи с празднованиями Нового года, мобилизованы около 140 тыс. сотрудников служб безопасности.