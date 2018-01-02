В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли более тысячи автомобилей

Короткая ссылка
В Министерстве внутренних дел Франции сообщили о том, что в период празднования Нового года был сожжён 1031 автомобиль.

При этом отмечается, что данный показатель ниже, чем те, которые были зафиксированы в 2012 и 2013 годах, когда было сожжено 1193 и 1067 автомобилей соответственно.

Уточняется, что за совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 — задержаны. 

Ранее сообщалось, что власти Франции усилили меры безопасности в связи с празднованиями Нового года, мобилизованы около 140 тыс. сотрудников служб безопасности. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119