Власти Франции усиливают меры безопасности на Новый год

Власти Франции усилили меры безопасности в связи с празднованиями Нового года, мобилизованы около 140 тыс. сотрудников служб безопасности. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«Празднование Нового года вписывается в контекст по-прежнему высокой террористической угрозы», — говорится в сообщении ведомства. Как отмечается, для обеспечения безопасности 31 декабря мобилизованы 56 тыс. полицейских, 36 тыс. жандармов, 39,8 тыс. пожарных и 7 тыс. военнослужащих — членов операции Sentinelle («Караульный»). Ранее сообщалось, что во Франции задержаны двое подозреваемых в попытке организации теракта.