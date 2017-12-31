Власти Франции усиливают меры безопасности на Новый год

Короткая ссылка
Власти Франции усилили меры безопасности в связи с празднованиями Нового года, мобилизованы около 140 тыс. сотрудников служб безопасности. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«Празднование Нового года вписывается в контекст по-прежнему высокой террористической угрозы», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, для обеспечения безопасности 31 декабря мобилизованы 56 тыс. полицейских, 36 тыс. жандармов, 39,8 тыс. пожарных и 7 тыс. военнослужащих — членов операции Sentinelle («Караульный»).

Ранее сообщалось, что во Франции задержаны двое подозреваемых в попытке организации теракта.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119