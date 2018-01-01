Полиция сообщила о четырёх убийствах в Лондоне за сутки

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В Лондоне за сутки от ножевых ранений погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

В ведомстве рассказали, что преступления не связаны между собой. Три из них произошли 31 декабря, ещё одно — 1 января.

«Детективы расследуют четыре несвязанных убийства в Лондоне: три в канун Нового года и четвёртое — утром в первый день нового года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по одному из дел задержаны пять подозреваемых.

Кроме того, в полиции заявили, что 1 января был ранен ножом ещё один человек. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Берлине подозреваемых в домогательствах во время празднования Нового года.

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