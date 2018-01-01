В Берлине задержали группу людей по подозрению в домогательствах в ходе празднования Нового года
«На мероприятиях Welcome 2018 в Берлине, к сожалению, сообщалось о сексуальных посягательствах. Мы не терпим таких поступков! Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении полиции.
Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 31 декабря 2017 г.
Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen.
Ранее стало известно, что в Берлине решили создать «безопасные зоны» для женщин на Новый год, чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов.