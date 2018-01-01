В Берлине задержали группу людей по подозрению в домогательствах в ходе празднования Нового года

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Немецкая полиция задержала в Берлине группу людей по подозрению в домогательствах во время празднования Нового года на мероприятиях Welcome 2018.

«На мероприятиях Welcome 2018 в Берлине, к сожалению, сообщалось о сексуальных посягательствах. Мы не терпим таких поступков! Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении полиции.

Ранее стало известно, что в Берлине решили создать «безопасные зоны» для женщин на Новый год, чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов.

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