В Берлине задержали группу людей по подозрению в домогательствах в ходе празднования Нового года

Немецкая полиция задержала в Берлине группу людей по подозрению в домогательствах во время празднования Нового года на мероприятиях Welcome 2018.

«На мероприятиях Welcome 2018 в Берлине, к сожалению, сообщалось о сексуальных посягательствах. Мы не терпим таких поступков! Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении полиции.

Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!

Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 31 декабря 2017 г.

Ранее стало известно, что в Берлине решили создать «безопасные зоны» для женщин на Новый год, чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов.