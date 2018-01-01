Полиция установила личность устроившего стрельбу по стражам порядка в Колорадо

Короткая ссылка
Полиция Колорадо установила личность стрелка, который открыл огонь по прибывшим в его дом сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленник идентифицирован как 37-летний Мэтью Риэл.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Колорадо мужчина заранее устроил засаду для нападения на полицейских, а также сделал около 100 выстрелов по сотрудникам правоохранительных органов, когда они прибыли к нему домой.

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с перестрелкой в округе Дуглас штата Колорадо, в результате которой погиб один полицейский.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119