Полиция установила личность устроившего стрельбу по стражам порядка в Колорадо
Полиция Колорадо установила личность стрелка, который открыл огонь по прибывшим в его дом сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленник идентифицирован как 37-летний Мэтью Риэл.
Об этом сообщает CBS со ссылкой на ведомство.
Colorado shooting: Suspect identified as Matthew Riehl https://t.co/tBS2z4arDhpic.twitter.com/v2gnwhrSmH— CBS News (@CBSNews) 1 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Колорадо мужчина заранее устроил засаду для нападения на полицейских, а также сделал около 100 выстрелов по сотрудникам правоохранительных органов, когда они прибыли к нему домой.
Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с перестрелкой в округе Дуглас штата Колорадо, в результате которой погиб один полицейский.
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