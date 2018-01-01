Стрелявший в полицейских в Колорадо произвёл около 100 выстрелов из засады

Устроивший стрельбу в Колорадо мужчина заранее устроил засаду для нападения на полицейских, а также сделал около 100 выстрелов по сотрудникам правоохранительных органов, когда они прибыли к нему домой, сообщил шериф округа Дуглас Тони Спурлок.

«Он знал, что мы идём, разумеется, мы оповестили его о своем прибытии», — цитирует шерифа ТАСС.

Он отметил, что во всех стражей порядка «выстрелили очень быстро».

«Они все были ранены с интервалом в несколько секунд, так что это было нападение, скорее, по принципу засады на наших сотрудников», — добавил он.

При этом злоумышленник выстрелил из винтовки не менее 100 раз, подчеркнул Спурлок.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с перестрелкой в округе Дуглас штата Колорадо, в результате которой погиб один полицейский.