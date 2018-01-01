В Госдепе подтвердили гибель американских граждан при авиакатастрофе в Коста-Рике
«Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года», — заявили в Госдепе.
При этом там не уточнили число погибших, а также добавили, что из уважения к семьям погибших госдепартамент не может предоставить дополнительные подробности.
В настоящее время США продолжают работу с авиационными властями Коста-Рики, добавил представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее власти Коста-Рики сообщили, что на борту разбившегося в провинции Гуанакасте самолёта находились десять граждан Соединённых Штатов и два местных члена экипажа.