В Госдепе подтвердили гибель американских граждан при авиакатастрофе в Коста-Рике

В Госдепартаменте США подтвердили гибель граждан Соединённых Штатов в результате авиакатастрофы в Коста-Рике, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года», — заявили в Госдепе.

При этом там не уточнили число погибших, а также добавили, что из уважения к семьям погибших госдепартамент не может предоставить дополнительные подробности.

В настоящее время США продолжают работу с авиационными властями Коста-Рики, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Коста-Рики сообщили, что на борту разбившегося в провинции Гуанакасте самолёта находились десять граждан Соединённых Штатов и два местных члена экипажа.