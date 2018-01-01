СМИ: На борту разбившегося в Коста-Рике самолёта находились граждане США

Власти Коста-Рики подтвердили, что на борту разбившегося в провинции Гуанакасте самолёта находились десять граждан Соединённых Штатов и два местных члена экипажа.

Об этом сообщает Associated Press. BREAKING: Costa Rican authorities say dead in plane crash include 10 U.S. citizens, 2 local residents. — The Associated Press (@AP) 31 декабря 2017 г. Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Nature Air с 12 людьми на борту потерпел крушение в Коста-Рике. Также бывший президент страны Лаура Чинчилья заявила о гибели своего кузена в результате авиакатастрофы.