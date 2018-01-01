СМИ: На борту разбившегося в Коста-Рике самолёта находились граждане США

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Власти Коста-Рики подтвердили, что на борту разбившегося в провинции Гуанакасте самолёта находились десять граждан Соединённых Штатов и два местных члена экипажа.

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Nature Air с 12 людьми на борту потерпел крушение в Коста-Рике.

Также бывший президент страны Лаура Чинчилья заявила о гибели своего кузена в результате авиакатастрофы.

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