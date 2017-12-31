Самолёт с 12 пассажирами потерпел крушение в Коста-Рике

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Самолёт авиакомпании Nature Air потерпел крушение в Коста-Рике, сообщает Associated Press со ссылкой на власти. По данным агентства, на борту находились 12 человек.

Отмечается, что после крушения в лесистой местности самолёт сгорел.

Ранее шесть человек погибли при крушении гидроплана в Австралии.

Также три человека пострадали при падении легкомоторного самолёта на улицу в американском городе Ноксвилл.

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