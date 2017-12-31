Трампа проинформировали о мерах безопасности в США в канун Нового года

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о мерах безопасности в канун Нового года, сообщила представитель Белого дома Хелен Ферр.

«Президента проинформировали о мерах безопасности, которые принимают федеральные власти, власти штатов и местные власти, чтобы обеспечить безопасный, праздничный канун Нового года. Мы продолжим отслеживать ситуацию в течение ночи», — цитирует Ферр РИА Новости.

При этом она не уточнила, о каких угрозах безопасности шла речь.

Ранее заместитель начальника полиции в американском городе Колумбус Ричард Баш призвал граждан не стрелять во время празднования наступления Нового года, а также предупредил, что подобные действия будут расцениваться как правонарушение.