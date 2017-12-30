В США полиция призвала не отмечать Новый год стрельбой в воздух
Отмечается, что сотрудники компетентных органов по всей стране будут иметь право заводить уголовные дела по факту стрельбы без необходимости.
Как уточнил Баш, подобные действия не только являются угрозой жизни и здоровью граждан, но и создают дополнительную работу для офицеров полиции, которые вынуждены реагировать на многочисленные сообщения о стрельбе.
«Нам нужно изменить культуру. Нам нужно, чтобы общество активизировалось и заявило: «Это не то поведение, с которым мы готовы мириться», — заявил он.
Ранее американские сенаторы из Демократической партии США призвали конгресс ужесточить контроль над оружием.