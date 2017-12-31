В Греции приготовили гигантский торт в честь наступающего Нового года
В Афинах греческие пекари приготовили гигантский торт в честь наступающего 2018 года.
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Синьхуа».
Отмечается, что кондитерское изделие весом 2,5 тонны раздавали жителям города бесплатно.
Длина торта достигала 70 метров, а его ширина — 3. Около 40 поваров занимались его приготовлением в течение трёх дней.
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