Десять человек погибли в результате аварии в Мексике

По меньшей мере десять человек погибли в аварии, которая произошла в мексиканском штате Герреро.

Об этом сообщает Noticieros Televisa.

Отмечается, что ещё два человека пострадали в результате инцидента.

По имеющимся данным, ДТП произошло в результате столкновения двух грузовиков и мотоцикла, которые в итоге полностью сгорели.

Среди погибших есть граждане США.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате аварии в мексиканском штате Гуанахуато.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.