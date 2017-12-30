Десять человек погибли в результате аварии в Мексике
По меньшей мере десять человек погибли в аварии, которая произошла в мексиканском штате Герреро.
Об этом сообщает Noticieros Televisa.
Отмечается, что ещё два человека пострадали в результате инцидента.
По имеющимся данным, ДТП произошло в результате столкновения двух грузовиков и мотоцикла, которые в итоге полностью сгорели.
Среди погибших есть граждане США.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате аварии в мексиканском штате Гуанахуато.
В ноябре URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.
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