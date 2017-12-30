Десять человек погибли в результате аварии в Мексике

Короткая ссылка
По меньшей мере десять человек погибли в аварии, которая произошла в мексиканском штате Герреро.

Об этом сообщает Noticieros Televisa.

Отмечается, что ещё два человека пострадали в результате инцидента.

По имеющимся данным, ДТП произошло в результате столкновения двух грузовиков и мотоцикла, которые в итоге полностью сгорели.

Среди погибших есть граждане США.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате аварии в мексиканском штате Гуанахуато.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119