Шесть человек погибли в результате ДТП в Мексике

По крайней мере шесть человек погибли в результате аварии в мексиканском штате Гуанахуато.

Об этом сообщает El Excelsior.

Отмечается, что ещё 18 человек получили травмы в ходе столкновения.

По имеющейся информации, авария произошла из-за того, что двигавшийся по шоссе трейлер выехал на встречную полосу и врезался в пикап, грузовик и микроавтобус, в котором ехали музыканты местной группы.

Издание не уточняет, кто именно виновен в аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.