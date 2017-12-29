Шесть человек погибли в результате ДТП в Мексике
По крайней мере шесть человек погибли в результате аварии в мексиканском штате Гуанахуато.
Об этом сообщает El Excelsior.
Отмечается, что ещё 18 человек получили травмы в ходе столкновения.
По имеющейся информации, авария произошла из-за того, что двигавшийся по шоссе трейлер выехал на встречную полосу и врезался в пикап, грузовик и микроавтобус, в котором ехали музыканты местной группы.
Издание не уточняет, кто именно виновен в аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: