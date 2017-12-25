Четыре человека погибли в результате взрыва грузовика с пиротехникой в Мексике

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Четыре человека погибли при взрыве грузовика с пиротехникой в мексиканском штате Мичоакан.

Об этом сообщает SDPnoticias.

Отмечается, что причиной происшествия стало то, что водитель потерял управление и автомобиль с опасным грузом врезался в дерево на трассе между городами Патскуаро и Уруапан. В результате столкновения машина загорелась, что привело взрыву пиротехники.

Ранее стало известно, что один человек скончался при взрыве, произошедшем в подпольной мастерской по производству фейерверков в мексиканском штате Мехико.

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