Четыре человека погибли в результате взрыва грузовика с пиротехникой в Мексике

Четыре человека погибли при взрыве грузовика с пиротехникой в мексиканском штате Мичоакан.

Об этом сообщает SDPnoticias.

Отмечается, что причиной происшествия стало то, что водитель потерял управление и автомобиль с опасным грузом врезался в дерево на трассе между городами Патскуаро и Уруапан. В результате столкновения машина загорелась, что привело взрыву пиротехники.

Ранее стало известно, что один человек скончался при взрыве, произошедшем в подпольной мастерской по производству фейерверков в мексиканском штате Мехико.