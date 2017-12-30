В Сирии за год подписано более тысячи соглашений о соблюдении режима прекращения огня
«С начала года подписано более 1 тыс. соглашений о присоединении населённых пунктов к режиму прекращения боевых действий. С лидерами незаконных вооружённых формирований подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
В центре также отметили, что за 2017 год проведено 1296 гуманитарных акций, а населению передано более 2 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и хозяйственных принадлежностей.
При этом медицинскую помощь получили более 67 тыс. сирийцев.
Ранее сообщалось, что Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме.