В Сирии за год подписано более тысячи соглашений о соблюдении режима прекращения огня

В Сирии с начала года удалось подписать более тысячи соглашений о присоединении населённых пунктов к режиму прекращения боевых действий, заявили в Центре по примирению враждующих сторон.

«С начала года подписано более 1 тыс. соглашений о присоединении населённых пунктов к режиму прекращения боевых действий. С лидерами незаконных вооружённых формирований подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В центре также отметили, что за 2017 год проведено 1296 гуманитарных акций, а населению передано более 2 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и хозяйственных принадлежностей.

При этом медицинскую помощь получили более 67 тыс. сирийцев.

Ранее сообщалось, что Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме.