Белый дом заявил о готовности помочь в расследовании теракта в Кабуле

В Белом доме осудили произошедший в столице Кабула теракт и выразили готовность помочь властям страны в расследовании преступления.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Белого дома.

«Соединённые Штаты решительно осуждают сегодняшнее варварское нападение… выражают глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — указывается в сообщении.

NEW: U.S. "strongly condemns today’s barbaric attack at a cultural and social center in Kabul, Afghanistan," White House says. https://t.co/x82yLunry6pic.twitter.com/MO4CRQN9jN — ABC News Politics (@ABCPolitics) 28 декабря 2017 г.

Отмечается, что США намерены «тесно сотрудничать с правительством национального единства, чтобы привлечь виновных в этой отвратительной атаке к ответственности».

Ранее в Кабуле произошёл взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.