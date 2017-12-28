Белый дом заявил о готовности помочь в расследовании теракта в Кабуле

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В Белом доме осудили произошедший в столице Кабула теракт и выразили готовность помочь властям страны в расследовании преступления.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Белого дома.

«Соединённые Штаты решительно осуждают сегодняшнее варварское нападение… выражают глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — указывается в сообщении.

Отмечается, что США намерены «тесно сотрудничать с правительством национального единства, чтобы привлечь виновных в этой отвратительной атаке к ответственности».

Ранее в Кабуле произошёл взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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США
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