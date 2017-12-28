В МИД Великобритании назвали «подлым нападением» теракт в Кабуле

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что теракт, произошедший в столице Афганистана, является «подлым нападением».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Я потрясён этим подлым нападением на культурный центр в Кабуле, унёсшим столько невинных жизней. Мои искренние соболезнования пострадавшим и их семьям», — сказал он.

По словам Джонсона, Британия всё так же намерена продолжать оказывать помощь Афганистану в борьбе против террора и построении светлого будущего.

Ранее в Кабуле произошёл взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.