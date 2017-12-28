Клинцевич заподозрил участие США в ракетной атаке боевиков на базу России в Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что США причастны к недавней ракетной атаке боевиков на базу России в Сирии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Абсолютно убеждён, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США, — и в данном случае всё равно, идёт ли речь об их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — написал Клинцевич в Facebook.

По его мнению, совершившие нападение экстремисты могли проходить подготовку у американских военных.

«Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стрёмно. В то же время очень даже вероятно, что речь идёт о боевиках, подготовленных и вооружённых американской стороной», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что ЗРПК «Панцирь-С1» перехватил две ракеты боевиков, запущенные по российской военной базе Хмеймим.