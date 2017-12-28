МИД назвал провокацией обстрел террористами базы Хмеймим в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала перехват российскими ПВО в Сирии запущенных по базе Хмеймим ракет террористов.

«В Москве с озабоченностью восприняли эту провокацию террористов. Российские военные надёжно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона выражает обеспокоенность тем, что «у террористов появляются всё новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки».

«И вопрос, откуда террористы берут эти вооружения… Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим ещё одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов», — добавила Захарова.

По её словам, произошедшее может быть направлено на срыв Конгресса нацдиалога Сирии.

Ранее сообщалось, что ЗРПК «Панцирь-С1» перехватил две ракеты боевиков, запущенные по военной базе Хмеймим.

RT ведёт прямую трансляцию.