В Генштабе России назвали главную задачу в Сирии на 2018 год

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил в ходе беседы с kp.ru, что в 2018 году разгром группировки «Джабхат ан-Нусра»* является главной задачей в Сирии на 2018 год.

«По военной линии — завершение уничтожения боевиков «Джабхат ан-Нусры» и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации», — отметил Герасимов.

Он добавил, что ещё одной задачей является перевод «военного решения вопроса в политическое русло».

«И она решается. Сейчас идёт подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога…» — пояснил Герасимов.

Ранее сообщалось, что армия Сирии во время ликвидации форпостов террористов группировки «Джабхат ан-Нусра» к юго-востоку от Алеппо уничтожила 22 боевика.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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