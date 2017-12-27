В Генштабе России назвали главную задачу в Сирии на 2018 год
«По военной линии — завершение уничтожения боевиков «Джабхат ан-Нусры» и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации», — отметил Герасимов.
Он добавил, что ещё одной задачей является перевод «военного решения вопроса в политическое русло».
«И она решается. Сейчас идёт подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога…» — пояснил Герасимов.
Ранее сообщалось, что армия Сирии во время ликвидации форпостов террористов группировки «Джабхат ан-Нусра» к юго-востоку от Алеппо уничтожила 22 боевика.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.