СМИ: Террористы сбили сирийский военный самолёт в районе Хамы

Короткая ссылка
Террористы сбили сирийский военный самолёт в районе Хамы, сообщает агентство Sana со ссылкой на источник.

«Военный самолёт потерпел крушение в районе Хамы после того, как его атаковали террористы. Пилот погиб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия Сирии во время ликвидации форпостов террористов группировки «Джабхат ан-Нусра»* к юго-востоку от Алеппо уничтожила 22 боевика.

ФАН со ссылкой на Минобороны России передавало о четырёх случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119