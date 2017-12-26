СМИ: Террористы сбили сирийский военный самолёт в районе Хамы

Террористы сбили сирийский военный самолёт в районе Хамы, сообщает агентство Sana со ссылкой на источник.

مصدر عسكري لـ سانا: سقوط طائرة حربية بريف #حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة واستشهاد الطيار. — سانا عاجل (@SanaAjel) 26 декабря 2017 г.

«Военный самолёт потерпел крушение в районе Хамы после того, как его атаковали террористы. Пилот погиб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия Сирии во время ликвидации форпостов террористов группировки «Джабхат ан-Нусра»* к юго-востоку от Алеппо уничтожила 22 боевика.

ФАН со ссылкой на Минобороны России передавало о четырёх случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.