СМИ: Временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии объявлен персоной нон грата

Короткая ссылка
В МИД Бразилии приняли решение объявить персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо. Об этом сообщает O Globo .

По данным телеканала, соответствующее решение было принято в ответ на действия Каракаса, который объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и поверенного в делах Канады.

Ранее председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Делси Родригес заявила, что посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика решили объявить персонами нон грата.

Она отметила, что данные меры были предприняты в связи с якобы вмешательством Канады во внутренние дела Венесуэлы.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119