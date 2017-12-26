Глава МИД Канады объявила дипломатов Венесуэлы нежелательными лицами

Глава МИД Канады Христя Фриланд в ответ на действия Каракаса объявила дипломатов Венесуэлы нежелательными лицами.

«В ответ на действия режима (Николаса. — RT) Мадуро я объявляю, что послу Венесуэлы в Канаде, который уже был отозван венесуэльским правительством в знак протеста против канадских санкций, введённых в связи с коррупцией и грубыми нарушениями прав человека, больше не рады в стране», — говорится в заявлении Фриланд.

Она также объявила временного поверенного в делах Венесуэлы персоной нон грата.

Ранее председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Делси Родригес заявила, что посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика решили объявить персонами нон грата.

Она отметила, что данные меры были предприняты в связи с якобы вмешательством Канады во внутренние дела Венесуэлы.