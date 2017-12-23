В Венесуэле решили выслать временного поверенного в делах Канады
Об этом сообщает VTV.
Отмечается, что дипломатов обвиняют во вмешательстве во внутренние дела страны.
«Мы решили объявить персоной нон грата поверенного в делах Канады в связи с постоянным настойчивым и грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», — заявила она.
Она также добавила, что Руй Перейра будет персоной нон грата «до тех пор, пока не будет восстановлен конституционный порядок, который де-факто был нарушен в этой братской стране».
Ранее Родригес сообщила, что Национальное учредительное собрание Венесуэлы одобрило проект «закона против ненависти, за мирное сосуществование и толерантность».