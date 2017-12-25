Путин: регулирование СМИ-иноагентов в США гораздо жёстче, чем в России
«Этот закон (об иноагентах. — RT) нуждается в совершенствовании. Надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство извне в нашу внутриполитическую жизнь напрямую либо через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны», — отметил президент.
Он также напомнил о давлении на российские СМИ в Соединённых Штатах.
«В известной достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации начали ставить в разряд иностранных агентов, причём регулирование там этих иностранных агентов гораздо более жёсткое, чем то, которое предложено в нашем законе», — добавил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал действия американских властей в отношении телеканала RT противоречащими всем нормам и принципам журналистики.
13 ноября RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.
RT ведёт прямую трансляцию.