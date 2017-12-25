«Исключить вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь»: Путин о необходимости совершенствования закона об иноагентах

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководством Федерального собрания. В ходе мероприятия были подведены итоги законотворческой деятельности в 2017 году. Говоря о планах на следующий год, глава государства, в частности, заявил о необходимости усовершенствования закона об иностранных агентах. По словам президента, юридическая норма должна выполнять свою функцию: не давать вмешиваться во внутриполитические дела РФ извне. RT вёл прямую трансляцию.