В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа

Визуализация момента покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа распространилась в соцсетях. На видео с помощью компьютерной графики смоделирован момент, когда политику удалось уклониться от пули в последнюю секунду.

Судя по визуализации, Трампа спасло удачное движение головой во время выстрела: он повернулся, чтобы прочитать с таблицы на телесуфлёре данные о нелегальных мигрантах.

Сам Трамп ранее назвал чудом тот факт, что он выжил при попытке покушения. По его словам, поворот головы спас его от смертельного попадания пули.

В эфире RT американский журналист Алекс Джонс выразил мнение, что Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.