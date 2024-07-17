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В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа

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Визуализация момента покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа распространилась в соцсетях. На видео с помощью компьютерной графики смоделирован момент, когда политику удалось уклониться от пули в последнюю секунду.
В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа
  • Gettyimages.ru

Судя по визуализации, Трампа спасло удачное движение головой во время выстрела: он повернулся, чтобы прочитать с таблицы на телесуфлёре данные о нелегальных мигрантах.

Сам Трамп ранее назвал чудом тот факт, что он выжил при попытке покушения. По его словам, поворот головы спас его от смертельного попадания пули.

В эфире RT американский журналист Алекс Джонс выразил мнение, что Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.

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