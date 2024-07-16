Алекс Джонс: позиция Трампа по Украине могла быть причиной покушения на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.

Джонс рассказал, что покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди произошло, когда он распорядился вывести из Вьетнама американский контингент.

«Приказ он отдал в сентябре. Потом был октябрь, а в ноябре его убили. С Трампом то же самое... Он говорил, что в первый же день урежет американское финансирование, а это 80% украинской войны», — сказал собеседник.

По мнению Джонса, за попыткой «убрать» Трампа, вероятно, стоит «глубинное государство», которое уже пыталось столкнуть людей по расовому признаку.

Ранее Трампу написал письмо глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он не исключил, что за попыткой убийства республиканца могут стоять люди, заинтересованные в том, чтобы режим Владимира Зеленского остался у власти в Киеве.

Сам Трамп назвал чудом тот факт, что он выжил при попытке покушения. По его словам, поворот головы спас его от смертельного попадания пули.