Сенатор Пол: обещание Украине членства в НАТО стало наихудшим решением США
Об этом пишет The American Conservative.
По словам Пола, настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать спецоперацию.
«Вместо того, чтобы работать над достижением урегулирования путём переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине», — сказал сенатор.
Ранее в МИД России заявили, что делегация Украины до выхода из переговоров всецело поддержала внеблоковый статус.
Также в российском ведомстве отметили, что Запад выдумал соглашения о гарантиях безопасности, чтобы не принимать Киев в НАТО.