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Сенатор Пол: обещание Украине членства в НАТО стало наихудшим решением США

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Американский сенатор Рэнд Пол выразил мнение, что решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений.

Об этом пишет The American Conservative.

По словам Пола, настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать спецоперацию.

«Вместо того, чтобы работать над достижением урегулирования путём переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине», — сказал сенатор.

Ранее в МИД России заявили, что делегация Украины до выхода из переговоров всецело поддержала внеблоковый статус.

Также в российском ведомстве отметили, что Запад выдумал соглашения о гарантиях безопасности, чтобы не принимать Киев в НАТО.

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