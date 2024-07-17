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МИД: делегация Украины до выхода из переговоров всецело поддержала внеблоковый статус

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Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что украинская делегация до выхода из переговоров весной 2022 года полностью поддержала внеблоковый статус Киева.

По его словам, внеблоковый статус был стержневым положением проекта российско-украинского мирного договора, переговоры по которому проходили в Белоруссии и Турции весной 2022 года. 

«До одностороннего выхода из этих переговоров украинская сторона его полностью поддерживала», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что Украине необходимо вернуться к истокам своего суверенитета. 

Также Полищук заявил, что Вашингтон дал карт-бланш Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории нашей страны.

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