Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что украинская делегация до выхода из переговоров весной 2022 года полностью поддержала внеблоковый статус Киева.

По его словам, внеблоковый статус был стержневым положением проекта российско-украинского мирного договора, переговоры по которому проходили в Белоруссии и Турции весной 2022 года.

«До одностороннего выхода из этих переговоров украинская сторона его полностью поддерживала», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что Украине необходимо вернуться к истокам своего суверенитета.

Также Полищук заявил, что Вашингтон дал карт-бланш Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории нашей страны.