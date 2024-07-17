МИД: делегация Украины до выхода из переговоров всецело поддержала внеблоковый статус
По его словам, внеблоковый статус был стержневым положением проекта российско-украинского мирного договора, переговоры по которому проходили в Белоруссии и Турции весной 2022 года.
«До одностороннего выхода из этих переговоров украинская сторона его полностью поддерживала», — подчеркнул дипломат.
При этом он отметил, что Украине необходимо вернуться к истокам своего суверенитета.
Также Полищук заявил, что Вашингтон дал карт-бланш Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории нашей страны.