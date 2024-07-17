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МИД России: сближение с НАТО будет иметь негативные последствия для Молдавии

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Линия президента Молдавии Майи Санду на сближение с НАТО будет иметь самые негативные последствия для суверенитета и безопасности республики.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Продолжение нынешнего курса молдавского руководства, направленного на отход от нейтрального статуса, сближение с НАТО и разрыв исторических связей с Россией и другими государствами СНГ, будет иметь самые негативные последствия для суверенитета и безопасности Молдавии и социально-экономического положения молдавского народа», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что граждане Республики Молдова это понимают.

Ранее в НАТО заявили, что поддержка со стороны альянса является дополнительной гарантией для европейского пути Молдавии и Украины.

Также сообщалось, как Молдавия наращивает военное сотрудничество с Западом.

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