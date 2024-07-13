Замгенсека НАТО назвал поддержку альянса гарантией европейского пути Молдавии

Поддержка со стороны НАТО является дополнительной гарантией для европейского пути Молдавии и Украины, заявил заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ.

«Озвученная на саммите в Вашингтоне поддержка — это дополнительная гарантия того, что европейский путь Республики Молдова и Украины может осуществиться, говоря стратегически», — приводит его слова РИА Новости.

Он также выразил надежду на скорейшее вступление Молдавии в ЕС.

Ранее сообщалось, что правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» намерена закрепить в конституции стремление к евроинтеграции.