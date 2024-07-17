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Конгрессмен Скализ: США при победе Трампе будут демонстрировать России силу

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Лидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента Вашингтон будет взаимодействовать с Москвой, демонстрируя силу.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам конгрессмена, во время нахождения Трампа в должности американского президента, Россия не начинала спецоперацию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп может выступить в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса до инаугурации в случае победы на выборах.

Также кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше.

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