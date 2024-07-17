Конгрессмен Скализ: США при победе Трампе будут демонстрировать России силу
Об этом информирует РИА Новости.
По словам конгрессмена, во время нахождения Трампа в должности американского президента, Россия не начинала спецоперацию.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп может выступить в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса до инаугурации в случае победы на выборах.
Также кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше.