FT: Орбан допустил, что Трамп выступит посредником по Украине ещё до инаугурации
- РИА Новости
Его слова приводит газета Financial Times.
Орбан отметил, что до выборов не стоит ожидать мирной инициативы от Трампа.
«Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не станет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца», — цитирует его издание.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что высказывания Орбана о том, что в случае победы на выборах Трамп может выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, тревожат западных лидеров.