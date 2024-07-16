FT: Орбан допустил, что Трамп выступит посредником по Украине ещё до инаугурации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший глава США Дональд Трамп может выступить в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса до инаугурации в случае победы на выборах.

Его слова приводит газета Financial Times.

Орбан отметил, что до выборов не стоит ожидать мирной инициативы от Трампа.

«Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не станет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца», — цитирует его издание.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что высказывания Орбана о том, что в случае победы на выборах Трамп может выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, тревожат западных лидеров.