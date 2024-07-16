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Журналист Боуз: новости о возможных переговорах по Украине тревожат лидеров ЕС и США

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Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может сразу выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, является плохой новостью для западных лидеров.

Об этом он написал в соцсети X

«Ещё более ужасающие новости для клики, которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — сказал он.

Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Трамп в случае победы на выборах проведёт переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине.

Также Орбан передал лидерам ЕС мирный план по урегулированию на Украине.

Кроме того, губернатор штата Висконсин Скотт Уокер выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США Трампа могут наступить более мирные времена.

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