Журналист Боуз: новости о возможных переговорах по Украине тревожат лидеров ЕС и США
Об этом он написал в соцсети X.
«Ещё более ужасающие новости для клики, которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — сказал он.
Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Трамп в случае победы на выборах проведёт переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине.
Также Орбан передал лидерам ЕС мирный план по урегулированию на Украине.
Кроме того, губернатор штата Висконсин Скотт Уокер выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США Трампа могут наступить более мирные времена.