Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может сразу выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, является плохой новостью для западных лидеров.

Об этом он написал в соцсети X.

«Ещё более ужасающие новости для клики, которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — сказал он.

Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Трамп в случае победы на выборах проведёт переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине.

Также Орбан передал лидерам ЕС мирный план по урегулированию на Украине.

Кроме того, губернатор штата Висконсин Скотт Уокер выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США Трампа могут наступить более мирные времена.