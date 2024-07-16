Губернатор Висконсина: при Трампе могут наступить более мирные времена
Об этом информирует ТАСС.
При этом Уокер сравнил Трампа с бывшим американским лидером Рональдом Рейганом.
«При нём было одно из самых мирных времён в Америке, в мировой истории. Он был сильным, у него были твёрдые взгляды, люди уважали его, но он также не стремился, не хотел ввязываться в войны и конфликты», — сказал политик.
Ранее в Республиканской партии выразили уверенность, что Трамп начнёт диалог с президентом России Владимиром Путиным по Украине.