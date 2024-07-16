Губернатор Висконсина: при Трампе могут наступить более мирные времена

Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа могут наступить более мирные времена.

Об этом информирует ТАСС.

При этом Уокер сравнил Трампа с бывшим американским лидером Рональдом Рейганом.

«При нём было одно из самых мирных времён в Америке, в мировой истории. Он был сильным, у него были твёрдые взгляды, люди уважали его, но он также не стремился, не хотел ввязываться в войны и конфликты», — сказал политик.

Ранее в Республиканской партии выразили уверенность, что Трамп начнёт диалог с президентом России Владимиром Путиным по Украине.