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Губернатор Висконсина: при Трампе могут наступить более мирные времена

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Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа могут наступить более мирные времена.

Об этом информирует ТАСС.

При этом Уокер сравнил Трампа с бывшим американским лидером Рональдом Рейганом. 

«При нём было одно из самых мирных времён в Америке, в мировой истории. Он был сильным, у него были твёрдые взгляды, люди уважали его, но он также не стремился, не хотел ввязываться в войны и конфликты», — сказал политик.

Ранее в Республиканской партии выразили уверенность, что Трамп начнёт диалог с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

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