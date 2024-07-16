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В Финляндии начали вырубать лес для строительства забора на границе с Россией

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На восточной границе Финляндии с Россией начали вырубать лес, чтобы построить там забор. Работы ведутся по плану — для возведения заграждений уже срублено 45 км лесопосадки.
В Финляндии начали вырубать лес для строительства забора на границе с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает Yle.

Строительство забора начнётся в августе рядом с Нуйямаа. Как ожидается, на первом этапе будет построено ограждение длиной 70 км.

Перед вырубкой леса застройщики провели слушания с «сотнями землевладельцев».

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией. Закрытие связывалось с неконтролируемым прибытием мигрантов через границу.

ФСБ России, со своей стороны, утверждает, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе.

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