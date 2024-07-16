В Финляндии начали вырубать лес для строительства забора на границе с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает Yle.
Строительство забора начнётся в августе рядом с Нуйямаа. Как ожидается, на первом этапе будет построено ограждение длиной 70 км.
Перед вырубкой леса застройщики провели слушания с «сотнями землевладельцев».
В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией. Закрытие связывалось с неконтролируемым прибытием мигрантов через границу.
ФСБ России, со своей стороны, утверждает, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе.