Политолог Блохин оценил требование депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай.

Политолог отметил, что на данный момент это только инициатива, которая «должна выйти на более высокий уровень» для лишения Венгрии права голоса.

По его мнению, подобное предложение демонстрирует, что Украина, США и Запад в целом к переговорам не готовы.

«Но все прекрасно понимают, что всё зависит не от модератора переговорного процесса, каким бы виртуозом он ни был, а от желания конфликтующих сторон договариваться. А сейчас ни Европа, ни США, ни Украина вести переговоры с Россией не хотят», — добавил собеседник RT.

В заключение он выразил уверенность в том, что Виктора Орбана будут пытаться ослабить и «будут на него давить».

Ранее, по сообщениям Politico, группа депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в связи с мирными инициативами Орбана.