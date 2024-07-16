Политолог Блохин оценил требование депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС
- РИА Новости
Политолог отметил, что на данный момент это только инициатива, которая «должна выйти на более высокий уровень» для лишения Венгрии права голоса.
По его мнению, подобное предложение демонстрирует, что Украина, США и Запад в целом к переговорам не готовы.
«Но все прекрасно понимают, что всё зависит не от модератора переговорного процесса, каким бы виртуозом он ни был, а от желания конфликтующих сторон договариваться. А сейчас ни Европа, ни США, ни Украина вести переговоры с Россией не хотят», — добавил собеседник RT.
В заключение он выразил уверенность в том, что Виктора Орбана будут пытаться ослабить и «будут на него давить».
Ранее, по сообщениям Politico, группа депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в связи с мирными инициативами Орбана.