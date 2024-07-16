RT в Telegram
Подпишись

Политолог Блохин оценил требование депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай.
Политолог Блохин оценил требование депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС
  • РИА Новости

Политолог отметил, что на данный момент это только инициатива, которая «должна выйти на более высокий уровень» для лишения Венгрии права голоса.

По его мнению, подобное предложение демонстрирует, что Украина, США и Запад в целом к переговорам не готовы.

«Но все прекрасно понимают, что всё зависит не от модератора переговорного процесса, каким бы виртуозом он ни был, а от желания конфликтующих сторон договариваться. А сейчас ни Европа, ни США, ни Украина вести переговоры с Россией не хотят», — добавил собеседник RT. 

В заключение он выразил уверенность в том, что Виктора Орбана будут пытаться ослабить и «будут на него давить».

Ранее, по сообщениям Politico, группа депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в связи с мирными инициативами Орбана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить