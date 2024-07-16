Политолог Мезюхо: Индия никогда не воспринимала нынешний киевский режим всерьёз

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинского посла вызвали в МИД Индии на фоне высказываний Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

Собеседник RT назвал заявление Зеленского неадекватным.

«Это очередное неадекватное заявление нелегитимного президента Зеленского», — заявил Мезюхо.

Политолог предположил, что Индия никогда не воспринимала нынешний киевский режим всерьёз. Кроме того, по его мнению, подобные комментарии не повлияют на внешнеполитический вектор Индии.

«Индия выбрала свою стратегию во внешней политике, и, согласно этой стратегии, Нарендра Моди поддерживает очень близкие контакты с Владимиром Путиным. И конечно, его последний визит в Россию свидетельствует о том, что Индия не собирается стрелять себе в ногу. Она будет продолжать сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые соответствуют её национальным интересам», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что украинского посла вызвали в МИД Индии на фоне высказываний Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

Зеленский высказал мнение, что встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным является «сокрушительным ударом» по мирным усилиям на Украине.