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В МИД Индии назвали чрезвычайно успешным визит Моди в Москву

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Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра назвал «чрезвычайно успешным» визит индийского премьера Нарендры Моди в Москву.

«Визит премьер-министра в Москву оказался чрезвычайно успешным. Фактически дискуссии между премьер-министром и президентом намного превысили время, которое было отведено при планировании визита», — цитирует его РИА Новости.

Кватра подчеркнул, что за время поездки не был отменён ни один элемент программы.

По словам замглавы российского МИД Андрея Руденко, визит Моди подтвердил, что Индия считает Россию стратегическим партнёром.

Ранее сообщалось, что Моди пригласил президента России Владимира Путина приехать в Индию в 2025 году.

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