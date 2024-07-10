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МИД: визит Моди подтвердил, что Индия считает Россию стратегическим партнёром

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Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как стратегического партнёра. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
МИД: визит Моди подтвердил, что Индия считает Россию стратегическим партнёром
  • © Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Он (визит. — RT) ещё раз подтвердил, что Индия рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнёра», — цитирует его РИА Новости.

Руденко заявил, что по итогам визита Моди намечены перспективы для развития сотрудничества в разных областях, в первую очередь в энергетике.

Ранее сообщалось, что Моди пригласил президента России Владимира Путина приехать в Индию в 2025 году.

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