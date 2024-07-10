МИД: визит Моди подтвердил, что Индия считает Россию стратегическим партнёром
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«Он (визит. — RT) ещё раз подтвердил, что Индия рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнёра», — цитирует его РИА Новости.
Руденко заявил, что по итогам визита Моди намечены перспективы для развития сотрудничества в разных областях, в первую очередь в энергетике.
Ранее сообщалось, что Моди пригласил президента России Владимира Путина приехать в Индию в 2025 году.