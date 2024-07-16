ET: МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского о Моди
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Как сообщает издание, вызов украинского посла в МИД свидетельствует о том, что власти Индии недовольны заявлениями Зеленского.
Он высказал мнение, что встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным является «сокрушительным ударом» по мирным усилиям на Украине.
По данным газеты, в Нью-Дели также решили отложить заседание совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.
Ранее в МИД Индии назвали визит Моди в Москву чрезвычайно успешным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров Путина и Моди не было разногласий.