ET: МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского о Моди

Украинского посла вызвали в МИД Индии на фоне высказываний Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.

Как сообщает издание, вызов украинского посла в МИД свидетельствует о том, что власти Индии недовольны заявлениями Зеленского.

Он высказал мнение, что встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным является «сокрушительным ударом» по мирным усилиям на Украине.

По данным газеты, в Нью-Дели также решили отложить заседание совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.

Ранее в МИД Индии назвали визит Моди в Москву чрезвычайно успешным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров Путина и Моди не было разногласий.